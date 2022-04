Gli inquirenti indagano per omicidio aggravato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

GRUMELLO DEL MONTE (BG) - Il corpo del 56enne è stato rinvenuto all'interno di un appartamento a Grumello del Monte. La vittima è stata trovata in una pozza di sangue con una ferita alla testa.L'uomo si trovava riverso a terra in una pozza di sangue con una ferita alla testa. La Procura della Repubblica di Bergamo ha assunto la direzione delle indagini: in corso le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto.