Lavrov: "Negoziati a Mariupol? Vogliono fare teatro"

(Agenzia Vista) - Mosca, 26 Aprile 2022 - "In videoconferenza hanno proposto di tenere il prossimo incontro a Mariupol, proprio alle mura dell'Azovstal. Ebbene, cosa posso dire? Gesto teatrale. In effetti, gli ucraini amano mettere in scena tutto. A quanto pare, volevano mettere in scena un altro tipo di anima, condividendo il palco. Se stiamo parlando di un atteggiamento serio a lavorare nel quadro dei negoziati, sarebbe meglio se rispondessero alle nostre proposte il prima possibile. Ripeto, sono state inviate da più di 10 giorni e si è scoperto che nemmeno Zelensky ne era a conoscenza". Così Lavrov nel corso della conferenza stampa con Guterres a Mosca.