Le Pietrevive del Salento in 'Mater Dolorosa. I riti della Settimana Santa tra musica e poesia'

L’evento, che si svolgerà nella splendida cornice barocca della Chiesa Madre di Mesagne il prossimo sabato 9 aprile alle ore 20, si compone di un itinerario letterario che attinge dalla tradizione sacra e popolare e dal repertorio dei brani d’autore, in un percorso che parte dal "Pianto della Madonna", il celebre testo del poeta medievale Jacopone da Todi. L’opera, nota anche come "Donna de Paradiso" rappresenta un concitato dialogo tra il nunzio, Gesù, la Madonna e la folla durante gli ultimi drammatici momenti della vita di Cristo, al centro del quale vi è la sofferenza di Maria per il martirio del proprio figlio. L’originale rielaborazione di canti, musiche e antiche laudi propongono un incalzante coinvolgimento sui riti della Passione, muovendo dal tema centrale che è il dolore della Vergine: ai piedi della croce, la figura struggente della Donna straziata dalla più terribile delle perdite si pietrifica come l’immagine eterna della Madre afflitta dal più insopportabile dei tormenti.



Le Pietrevive sono: Tonino Papadia, narratore; Antonella Rubino, canto; Francesco Longo, fisarmonica; Antonio Saracino, fiati; Angelo Guarini, chitarra, violino, basso; Angelo Gaglione, percusioni e voce; Maria Isabella D'Amico, voce narrante; Valeria Vacca, voce narrante; Sara De Girolamo, voce narrante; Ofelia Corrado, voce narrante; Luciano Ligorio, voce narrante. L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Mesagne, potrà contare sulla gentile collaborazione del vicario foraneo di Mesagne, don Gianluca Carriero, e sull’impegno dell’associazione Pro Loco di Latiano, che promuove lo spettacolo nell’ambito del programma di divulgazione delle tradizioni popolari.



Ingresso libero info al 3335784406.

LECCE - L’Associazione culturale “Pietrevive del Salento” presenta lo spettacolo di musica e teatro Mater Dolorosa. I riti della Settimana Santa tra musica e poesia” di Tonino Papadia.