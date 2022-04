BARI - Esprimiamo la nostra solidarietà al ministro Luigi Di Maio, dopo le minacce ricevute. Siamo sicuri che non si farà intimidire e continuerà nel grande lavoro diplomatico che sta portando avanti in queste settimane. Auspichiamo che chi alimenta l’odio con queste minacce venga al più presto individuato. Siamo al fianco di Luigi. Così in una nota il M5S Puglia.