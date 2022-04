Matteo Romano: in radio il nuovo singolo 'Apatico'

MILANO - 'Virale' il brano inedito presentato da Matteo Romano in gara al Festival di Sanremo, viene certificato Platino, risultato che si aggiunge al doppio platino ottenuto con il singolo di debutto “Concedimi”. Il giovane e talentuoso artista, ha appena pubblicato un altro brano inedito dal titolo “Apatico'': E' un brano che parla tanto di me - spiega Matteo. Racconta di come mi sento nel momento in cui sono sopraffatto dalle mie emozioni o da una situazione che mi mette in difficoltà. Sono una persona a volte poco introspettiva e ho difficoltà ad ascoltarmi e a leggere i miei sentimenti. Il brano porta la firma di Matteo Romano con Riccardo Scirè e Adel Al Kassem e prodotta da Riccardo Scirè.

L’idea per questa canzone ci è venuta in una giornata d’Estate in cui ero in studio con Adel e Scirè, dopo aver raccontato che per prendermi in giro i miei amici mi definiscono sempre “l’apatico del gruppo”.

Questo è un brano decisamente ironico e che penso possa mettere in risalto un nuovo lato di me, più leggero e fresco che è anche in grado di sdrammatizzare quella che ogni tanto può essere considerata come una difficoltà, in un modo decisamente spensierato”.