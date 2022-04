Msc Crociere apre le vendite per l'estate 2023 con 22 navi più 140 destinazioni e 40 paesi

MSC World Europa, prima nave della flotta MSC Crociere alimentata GNL farà il suo debutto alla fine del 2022 e dopo aver trascorso la stagione invernale negli Emirati Arabi, trascorrerà la sua prima stagione estiva nel Mediterraneo garantendo agli ospiti un'esperienza spettacolare sia a bordo che a terra. Gli itinerari di 7 notti saranno caratterizzati dalle destinazioni più suggestive del Mare Nostrum con Genova, Napoli e Messina in Italia, La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.



MSC Seascape offrirà crociere alternate di sette notti nei Caraibi con partenza da Miami in Florida (USA), e ogni itinerario includerà una tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve, la splendida isola privata di MSC Crociere alle Bahamas, così come altre tappe in destinazioni spettacolari nelle Bahamas, Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Messico, Isole Cayman e Giamaica.



Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere ha dichiarato: “Saranno ben 22 le navi della flotta impegnate per il prossima anno, poiché oltre all’arrivo di MSC World Europa e MSC Seascape previsto per la fine del 2022, nel 2023 arriverà anche MSC Euribia. Il Mediterraneo si conferma protagonista indiscusso per MSC Crociere anche nella programmazione estiva del 2023 con ben 14 porti di imbarco solo in Italia. E sarà proprio il nostro Paese ad ospitare MSC World Europa, prima nave della Compagnia alimentata a GNL, per un itinerario che farà tappa a Genova, Napoli e Messina, a conferma del fatto che l’Italia continua a ricoprire un ruolo chiave nelle strategie della Compagnia. La nave porterà poi gli ospiti alla scoperta di La Valletta, Barcellona e Marsiglia”.



Panoramica del programma per l’estate 2023:



Gli itinerari nel Mediterraneo occidentale includono:



MSC Seashore in partenza da Genova (Italia) il sabato farà tappa verso destinazioni come Civitavecchia (Roma) e Palermo (Italia), Ibiza e Valencia (Spagna) e Marsiglia (Francia)

MSC Seaview da Genova partirà il lunedì per fare tappa a La Spezia e Civitavecchia, Cannes (Francia) e Palma di Maiorca e Barcellona (Spagna). L'itinerario perfetto per gli amanti del sole

MSC Opera partirà da Genova (Italia) la domenica e farà scalo verso destinazioni come Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), La Goulette (Tunisia), Palermo (Sicilia) e Napoli (Italia)

MSC Orchestra a partire da giugno salperà per crociere di dieci notti in partenza da Genova (Italia) verso destinazioni come Marsiglia (Francia), Malaga, Cadice per Siviglia (Spagna), Lisbona (Portogallo) Alicante/Costa Blanca e Minorca (Spagna), e Olbia (Italia)

MSC World Europa offrirà ai propri ospiti le destinazioni più gettonate del Mediterraneo occidentale, farà homeport a Genova (Italia) da dove partirà la domenica verso destinazioni come Napoli e Messina (Italia), La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia)



Gli itinerari nel Mediterraneo orientale includono:



MSC Divina salperà da Civitavecchia per Roma (Italia) il venerdì e farà scalo verso destinazioni come Siracusa, Taranto, le spiagge mozzafiato in Puglia (Italia) e Santorini e Mykonos (Grecia)

MSC Lirica da Venezia il lunedì e da Bari (Italia) la domenica farà scalo nelle isole greche di Cefalonia/Argostoli, Santorini e Creta

MSC Sinfonia in partenza la domenica da Venezia farà scalo verso destinazioni come Brindisi (Italia), l'isola greca di Mykonos e la destinazione continentale greca del Pireo per Atene, così come Spalato o Zara (Croazia)

MSC Armonia farà homeport a Venezia da dove il sabato partirà verso destinazioni come Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia)

MSC Musica dal Pireo/Atene (Grecia) la domenica farà scalo verso destinazioni come Santorini (Grecia), Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro) e Mykonos (Grecia)

MSC Splendida da Trieste/Venezia (Italia) il sabato farà scalo verso destinazioni come Ancona (Italia), la pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e Kotor (Montenegro)



Gli itinerari in Nord Europa includono:



MSC Euribia eseguirà spettacolari itinerari di sette notti di navigazione per i fiordi norvegesi con partenze settimanali da Kiel (Germania) con scali tra cui Copenaghen (Danimarca); Hellesylt (Norvegia) per il Geirangerfjord; così come Alesund e Flaam, sempre in Norvegia

MSC Fantasia da Kiel (Germania) offrirà due itinerari alternativi di lunghezza compresa tra 7 e 11 notti verso i fiordi norvegesi o le capitali baltiche

MSC Grandiosa da Southampton (Regno Unito) offrirà itinerari tra 7 e 15 notti nei fiordi norvegesi, Svezia e Danimarca, la costa atlantica dell'Europa e crociere più lunghe alle isole Canarie (Spagna) e nel Mediterraneo, oltre ad alcune brevi pause di tre e quattro notti

MSC Poesia da Warnemunde/Berlino (Germania) e Copenaghen (Danimarca) offrirà itinerari di lunghezza compresa tra 7 e 21 notti verso le capitali baltiche e quattro fiordi norvegesi. Le crociere più lunghe includono una crociera epica con tappe in diverse destinazioni tra Islanda e Groenlandia

MSC Preziosa partirà da Amburgo (Germania) con offrirà itinerari da 9 a 15 notti a Capo Nord e Spitsbergen in Norvegia o crociere in Islanda con tappe a Reykjavik Isafjordur e Akureyri e le isole Orkney e Shetland nel Regno Unito. Mentre le crociere in Irlanda includeranno scali a Cork e Dublino, Belfast, Glasgow e Liverpool saranno le tappe in Regno Unito. A partire da settembre 2023, MSC Preziosa offrirà crociere di sette notti con tappe in cinque delle città più cool d'Europa: Amburgo (Germania) la domenica, Zeebrugge per Bruges e Bruxelles (Belgio), Rotterdam/Amsterdam (Paesi Bassi), Le Havre per Parigi (Francia) e Southampton per Londra (Regno Unito) il venerdì. Con soggiorni prolungati in porto fino a 12 ore, gli ospiti potranno sfruttare al massimo il proprio tempo a terra



Gli itinerari delle crociere lunghe e delle mini-crociere includono:



MSC Divina, da Genova (Italia) e Barcellona (Spagna) offrirà crociere di 11 notti verso le isole Canarie, Marocco e Madeira in ottobre e novembre

MSC Poesia dal 25 settembre al 19 novembre 2023, offrirà viaggi di 11 notti con partenza da Genova (Italia) verso Grecia e Turchia. I punti salienti includono Kusadasi/Efeso e una visita di un giorno intero a Istanbul (Turchia), Pireo/Atene (Grecia), Palermo/Monreale e Civitavecchia/Roma (Italia)

MSC Sinfonia nell'ottobre 2023 offrirà crociere di 11 notti da Genova (Italia) a Civitavecchia/Roma, Messina/Taormina/Vulcano Etna (Italia), Rodi/Lindos; Limassol (Cipro) e Heraklion/Crete (Grecia) e Haifa (Israele)

Tante le mini crociere da tre a cinque notti da poter scegliere sia nella primavera che nell’autunno 2023 per scoprire le iconiche città che si affacciano sul Mediterraneo a bordo di MSC Orchestra in maggio e giugno e MSC Euribia e MSC Seaview in autunno. Anche la nuova ammiraglia MSC World Europa proporrà nell’aprile 2023 un breve tour di 4 notti che partirà da Genova e toccherà i porti di Barcellona e Marsiglia.



Gli itinerari in Nord America e nei Caraibi includono:



MSC Meraviglia da aprile 2023 navigherà tutto l'anno da New York (USA) offrendo una grande varietà di itinerari che andranno da 6 a 11 notti di lunghezza, tra cui:Itinerari caraibici di sette o otto notti, con scali a Nassau e Ocean Cay MSC Marine Reserve - la bellissima isola privata di MSC Crociere (Bahamas)

Itinerari alle Bermuda della durata di sei notti con tre giorni di attracco a King's Wharf e diversi giorni di relax in mare

Itinerari del Nord di 10 o 11 notti, con scali a Boston, Massachusetts; Portland, Maine (USA) e Charlottetown, Prince Edward Island; Halifax e Sydney, Nova Scotia; e Saint Johns, Newfoundland (Canada). Gli itinerari di 11 notti includono uno scalo aggiuntivo a Newport, Rhode Island (USA)MSC Seascape offrirà due diversi itinerari di sette notti da Miami, Florida (USA):Caraibi orientali: tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve e Nassau (Bahamas), San Juan (Porto Rico) e Puerto Plata (Repubblica Dominicana)

Caraibi occidentali: con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas), Cozumel (Messico), George Town (Isole Cayman) e Ocho Rios (Giamaica)MSC Seaside farà homeport a Orlando, Florida (USA) da Port Canaveral, il secondo homeport di MSC Crociere in Florida, offrendo:Crociere di tre e quattro notti alla Riserva Marina Ocean Cay MSC (Bahamas)

Crociere di sette notti a Cozumel e Costa Maya (Messico), Belize, e Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas)

MSC Magnifica da Miami, Florida (USA) con nuove crociere brevi di tre o quattro notti il venerdì o il lunedì verso Key West in Florida (USA), Nassau e Ocean Cay MSC Marine Reserve (Bahamas)

GINEVRA - MSC Crociere ha già rivelato i dettagli della programmazione estiva per il 2023 che comprende un'incredibile scelta di moderne navi e più di 140 destinazioni in tutto il mondo. Con itinerari che vanno dalle mini-crociere alle crociere di 21 notti, c'è davvero una nave e un itinerario per chiunque voglia partire la prossima estate. Le crociere sono disponibili per la prenotazione da subito sul sito web di MSC Crociere o presso le Agenzie di Viaggio.