Pd, Bellomo (Lega): "Intimidazione a collega Parchitelli va condannata con forza"

BARI - “Esprimo solidarietà, a nome mio e del gruppo della Lega in Consiglio Regionale, alla collega Lucia Parchitelli, vittima di comportamenti intimidatori che vanno condannati con forza. Non è assolutamente concepibile che l’attività politica metta a rischio l’incolumità e la serenità di una persona. Mi auguro che i responsabili vengano prontamente individuati e che siano adottati provvedimenti adeguati. Si può essere d’accordo o contrari alle scelte di un consigliere regionale, ma ogni forma di violenza, anche quando ha solo l’embrione della minaccia, va stigmatizzata in maniera unanime e mai sottovalutata”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.