Piano Casa, Bellomo (Lega): "Serve immediata soluzione, dare risposte a chi ha fatto investimenti"

BARI - “Sul Piano casa serve un’immediata soluzione. Mentre a sinistra c’è chi polemizza per l’inerzia della giunta Emiliano, con tanto di bipensiero tra il governatore e l’assessora competente, ci sono persone che hanno fatto investimenti e attendono risposte rapide e chiare. La legge approvata dal Consiglio regionale è infatti vigente, pur in costanza di una impugnazione del governo nazionale, ma resta l’impasse perché i Comuni, con una comprensibile cautela, non rilasciano le necessarie concessioni. Il compito della politica è quello di dare certezze e risolvere problemi. Mi auguro quindi che nella prossima seduta dedicata alle leggi la maggioranza porti in Aula un testo condiviso, consentendo di superare la situazione di stallo e di dare finalmente il via libera atteso a chi investe tempo e denaro in un’attività imprenditoriale. Tanta elettricità, tante fibrillazioni, tante lotte intestine, in attesa delle deleghe premiali che verranno, non sono certamente uno spettacolo edificante. Specie in un momento così difficile per i cittadini pugliesi e per l’economia del territorio”. Lo dichiara, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.