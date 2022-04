Ripulita dagli abbandoni di rifiuti la Lecce San Cataldo

LECCE - Questa mattina, su disposizione di Ager, la S.P. 364 che collega Lecce con San Cataldo è stata ripulita dai rifiuti gettati sul ciglio della carreggiata. Un intervento resosi necessario a causa dell’accumularsi di piccoli rifiuti gettati dal finestrino e abbandoni di sacchetti durante il periodo di fermo delle operazioni di pulizia, dovuto al non ancora completato passaggio di proprietà della strada dalla Provincia al Comune.“La strada e le spiagge potrebbero restare pulite più a lungo, se non ci fossero i soliti incivili che danneggiano l'ambiente e costringono le istituzioni a impiegare denaro pubblico per interventi straordinari – ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini – il Comune è impegnato su più fronti nella repressione di questi atti di inciviltà, dalle foto-trappole agli accertamenti Tari porta a porta, ma serve che anche tutti ci sentiamo impegnati in prima persona nel difendere lo spazio pubblico da chi lo offende. Coltiviamo tutti la cultura del rispetto, per strade e spazi pubblici adottiamo e pretendiamo dagli altri la stessa cura che abbiamo per le nostre case”.