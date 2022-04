Pasqua 2022: le mense e i servizi del welfare attivi nelle giornate di festa

BARI - In vista delle festività di Pasqua, l’assessorato al Welfare rende noto il programma delle mense e dei servizi attivi in favore delle persone in situazione di grave marginalità realizzato con la collaborazione della rete cittadina delle realtà quotidianamente impegnate sul territorio.Nel centro polifunzionale per il contrasto alle povertà estreme Area 51, domenica 17 aprile (Pasqua) e lunedì 18 aprile (Pasquetta) pasti saranno erogati in porzioni monouso da asporto, come di seguito indicato:ore 9-10.30 prenotazione pranzoore 13-14.30 distribuzione pranzo: panzerottini e rustici, lasagna alla bolognese, salsiccia con insalata, pane, frutta, acqua e dolce; durante la distribuzione del pranzo ad ogni utente verrà donato un sacchetto contenente degli ovetti di cioccolato.ore 13-15.30 prenotazione cenaore 19-20 cena: risotto con frutti di mare, panino imbottito con fish burger e insalata, frutta e acqua.ore 9-10.30 prenotazione pranzoore 13-14.30 distribuzione pranzo: pennette con panna e piselli, straccetti di pollo alla mediterranea, pane, frutta, acqua e dolceore 13-15.30 prenotazione cenaore 19-20 cena: pasta alla boscaiola, panino imbottito con fesa di tacchino e insalata, frutta e acqua.A partire da domani, inoltre, Area 51 organizza una serie di momenti di incontro e socializzazione: in particolare sabato 16 si terrà un laboratorio scrittura creativa e art collage; domenica 17 la proiezione di un film; lunedì 18 un appuntamento ludico e ricreativo all’aperto nel parco Rossani con merenda, musica e giochi.Nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, le suore Missionarie della Carità, della rete della Caritas diocesana, provvederanno alla distribuzione della cena a partire dalle ore 17.30, presso la struttura in viale Unità d’Italia. I pasti saranno somministrati attraverso box lunch da asporto.Nelle stesse giornate, dalle ore 20.30 alle ore 23, i volontari dell’associazione InConTra distribuiranno uova di Pasqua alle persone senza dimora; a Pasquetta, invece, presso i locali dell’associazione in piazza Balenzano, dalle ore 11.20 alle 13, si terrà uno speciale pranzo all’insegna dei colori della pace.In tutte le strutture di accoglienza del Welfare cittadino e presso il centro polifunzionale Casa delle culture (al San Paolo), inoltre, saranno organizzati pranzi e cene per gli ospiti.Oggi e domani, nell’alloggio sociale per adulti in difficoltà SoleLuna ospiti e operatori saranno coinvolti in un percorso di socializzazione e di scoperta della tradizione culinaria pasquale pugliese, attraverso la realizzazione e la degustazione di scarcelle di varia forma.Infine, sempre domenica e lunedì l’Unità di strada comunale Care for People sarà impegnata come sempre sul territorio cittadino, dalle ore 18 alle 24, per offrire ascolto, sostegno e orientamento alle persone senza dimora. Nel giorno di Pasqua gli operatori del servizio distribuiranno bevande e porzioni di colomba pasquale.