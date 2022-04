Policlinico: salute e benessere per le persone con disabilità. La sinergia ospedale e territorio

BARI - Venerdì 8 Aprile 2022 si concluderanno i lavori del Corso Universitario di Alta Formazione “Salute e il Benessere per le Persone con Disabilità. La sinergia Ospedale e Territorio” e del corso ECM tenutosi all’interno dello stesso percorso Formativo. Il corso ECM gratuito è rientrato come attività di Formazione Aziendale del Policlinico-Giovanni XXIII volto all’aggiornamento continuo professionale dei dipendenti.Il Corso Universitario di Alta Formazione ha visto la partecipazione di colleghi anche molto giovani provenienti non solo dalla Puglia ma anche da altre regioni come Basilicata e Campania.Tutte le attività sono state svolte “in presenza” nel rigido rispetto delle norme anti Covid 19.I diversi temi sono stati affrontati da circa 70 relatori massimi esperti in disabilità e percorsi ospedalieri provenienti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e Università degli Studi di Milano, dall’Azienza Consorziale Ospedaliero Universitaria Policlinico/Giovanni XXIII di Bari, dal Veneto, Liguria, Toscana, Lazio e Marche.Fondamentale per l buona riuscita del Corso è stato anche il contributo formativo dei referenti dei vari partner impegnati nel promuovere diritti e opportunità inclusive e di benessere per le persone con disabilità: Lega del Filo d’Oro, Famiglie SMA, Duchenne Parent Project, Centro Clinico NEMO, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA), Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità (CONFAD).La partecipazione attiva al Corso ha contribuito a far emergere l’esigenza di disporre anche in Puglia di una Sezione dell’Associazione Nazionale per lo Studio dell’Assistenza Medica alla persona con disabilità (ASMeD) che raccoglie i tanti professionisti che in Italia (es. DAMA Ospedale San Paolo di Milano dal 2000) offrono servizi mirati, con l’applicazione di protocolli e percorsi personalizzati specifici per le persone con disabilità e le loro famiglie.Direttore del Corso Prof.ssa Giuseppina Caggiano Dipartimento Interdisciplinare di Medicinab Università degli Studi di Bari Aldo Moro, coadiuvata dai responsabili scientifici Dott. Francesco Manfredi Neurortopedico della UOC Ortopedia e Traumatologia Ospedale Giovanni XXIII- Bari, Prof Filippo Ghelma SSD DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance) ASST Santi Paolo e Carlo Milano. Dipartimento di Scienze della Salute Università degli Studi di Milano.La chiusura dei lavori è prevista per le ore 17,00 presso l’Aula di farmacologia presso gli Istituti Biologici del Policlinico di Bari, alla presenza delle autorità e di Vito Berti, Componente del Coordinamento Puglia di ENIL Italia – European Network on Idipendent Living.