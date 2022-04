Cristicchi, Dalle tenebre alla luce

TARANTO - Domenica 10 aprile alle 20.00 al Teatro comunale Fusco di Taranto, uno degli appuntamenti più attesi all’interno del Mysterium Festival: “Paradiso – Dalle tenebre alla luce” con Simone Cristicchi e l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti.Cristicchi, è attore, musicista, regista dello spettacolo. Autore delle canzoni in programma, in questa opera affronta il poema dantesco con il suo originale, poetico punto di vista, firmando i testi in collaborazione con Manfredi Rutelli e le musiche originali con Sivilotti. Ingresso: 15euro platea, 10euro galleria (green pass e mascherina Ffp2 obbligatori). Lunedì 11 aprile, due matinée, spettacoli riservati alle scuole (già “sold out”): alle 9.00 e alle 11.00.In ogni uomo, spiega lo stesso Cristicchi, abita una nostalgia dell’infinito, un senso di separazione, un desiderio di completezza che lo spinge a cercare un senso alla propria esistenza. Il compito dell’essere umano è dare alla luce se stesso, cercando dentro all’Inferno – che molto spesso è da lui edificato – barlumi di Paradiso: nel respiro leggero della poesia, nella magnificenza dell’arte, nelle scoperte della scienza, nel sapientissimo libro della Natura.A partire dalla cantica dantesca, Simone Cristicchi scrive e interpreta Paradiso. Dalle tenebre alla luce, opera teatrale per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo, attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi.La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione. Il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso è un cammino iniziatico, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo e lo vince.La direzione artistica del Mysterium Festival è del Maestro Pierfranco Semeraro, quella dell’Orchestra Magna Grecia del Maestro Piero Romano. La rassegna di eventi di fede, arte, storia, tradizione e cultura è promossa dall’Arcidiocesi di Taranto, insieme con l’Orchestra della Magna Grecia, il L.A. Chorus, il Comune di Taranto, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e Le Corti di Taras, con la collaborazione di “Fondazione Puglia”, “Programma Sviluppo”, “BCC San Marzano di San Giuseppe”, “Comes”, “Chemipul” e “Fondazione Taranto e la Magna Grecia”.Ingresso: 15euro platea, 10euro galleria (green pass e mascherina Ffp2 obbligatori). Richiesti: green pass e mascherina Ffp2. Info: Orchestra della Magna Grecia, via Giovinazzi 28 (392.9199935); prenotazione possibile anche sul sito di eventbrite ( www.eventbrite.it ).