Scioglimento del Comune, Giorgia Meloni: "Metterei la mano sul fuoco per Losapio"

Il giorno dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale di Trinitapoli ci sono i commenti dei politici sulla vicenda. "L'ho appreso questa mattina". Queste le parole con cui Giorgia Meloni presidente nazionale di Fratelli d'Italia ha commentato la notizia dello scioglimento del Comune di Trinitapoli da parte del Consiglio dei ministri. La leader di Fratelli d'Italia, a Barletta per portare il suo sostegno alla candidatura di Cosimo Cannito nei ranghi del centrodestra unito, ha osservato: "Conosco il Sindaco Losapio, una persona cresciuta con noi e sulla quale mi verrebbe voglia di dire che metterei la mano sul fuoco ma non ho elementi sufficienti per valutare quanto accaduto".Una valutazione prudente dovuta unicamente alla mancata conoscenza delle ragioni specifiche che hanno comportato la decisione del Viminale, ratificata in seguito dal Governo. "Sono stata sempre molto rigida su queste materie, vorrei capire se lo scioglimento riguarda questa amministrazione o quella precedente perché a volte le Commissioni inviate dal ministero degli interni analizzano questioni pregresse. Sono troppo seria per approcciare queste materia con uno slogan", ha spiegato Giorgia Meloni. "Non ho ancora sentito il Sindaco ma lo farò presto", ha puntualizzato.