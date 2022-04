Covid Puglia: 6.872 casi e 9 decessi, tasso al 20%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano altri 6.872 casi di contagio da Covid-19 su 34.592 test (incidenza del 20%) e nove decessi.I nuovi casi sono stati individuati: 2.233 in provincia di Bari, 499 nella BAT, 723 in quella di Brindisi, 914 nel Foggiano, 1.595 in provincia di Lecce e 849 nel Tarantino.Sono residenti fuori regione altre 44 persone contagiate, mentre per ulteriori 15 casi non è nota la provincia di appartenenza. Delle 118.860 persone attualmente positive 679 sono ricoverate in area non critica (ieri 656) e 38 in terapia intensiva (come ieri).