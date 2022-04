Serie B: il Lecce sfida fuori casa la Ternana

Nel Lecce il tecnico Marco Baroni dovrà rinunciare a Gabriel Simic e Asencio infortunati. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Di Mariano. Nella Ternana l’allenatore Cristiano Lucarelli non avrà a disposizione Iannarilli positivo al Covid. Sulle fasce Agazzi e Palumbo. Trequartista Martella. In avanti Partipilo e Donnarumma. Arbitrerà Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

Nella trentatreesima giornata di Serie B il Lecce sfiderà oggi alle 19 al “Liberati” la Ternana. Per i salentini sarà una partita difficile. Gli umbri cercheranno un successo per fare un passo in avanti importante verso la salvezza. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per restare in corsa per la promozione diretta in Serie A.