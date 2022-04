Olivia Rodrigo trionfa ai Grammy Awards 2022

MILANO - La popstar dei record Olivia Rodrigo trionfa alla 64° edizione dei Grammy Awards tenutasi ieri sera. L’artista si è aggiudicata ben tre premi: “Miglior nuova artista”, “Miglior performance pop solista” con la sua “Drivers License” e “Miglior album pop” con il suo disco di debutto, SOUR, già certificato Oro nel nostro Paese.

La Rodrigo ha chiuso così quello che è stato un anno glorioso per la sua carriera, già costellata di enormi successi e record infranti. I singoli “deja vu” (certificato Oro in Italia), “Drivers License” (certificato Platino) e “good 4 u” (certificato Platino nel nostro Paese) hanno dominato le classifiche globali e l’artista ha ottenuto ad oggi oltre 8 miliardi di stream totali.

L’artista ha da poco pubblicato su Disney+ il documentario sulla lavorazione del suo disco, “Driving Home 2 U (A SOUR film)” e s’imbarcherà presto in tour già sold-out in tutto il mondo che farà tappa anche in Italia giovedì 16 giugno 2022 al Fabrique di Milano.

Nel giro di un anno Olivia Rodrigo è già divenuta un’icona della Generazione Z e il suo enorme talento musicale come cantautrice è stato riconosciuto all’unanimità.