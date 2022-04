Torna Radio Italia Live - Il Concerto' in Piazza Duomo a Milano

MILANO - Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo sono gli artisti che sabato 21 maggio si esibiranno nella nuova edizione di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO.

In occasione del 40esimo compleanno di Radio Italia solomusicaitaliana, il più grande evento gratuito di musica live in Italia torna in piazza Duomo a Milano sabato 21 maggio 2022, a partire dalle ore 20:30, con la conduzione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Tutti gli artisti del cast canteranno dal vivo tre canzoni con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, tornando a calcare il palco di un grande evento dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria e regalando al pubblico l’opportunità di tornare a vivere la spensieratezza e la pura gioia della grande musica live.

Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti, ci sarà Manola Moslehi, mentre toccherà a Daniela Cappelletti intercettare l’entusiasmo del pubblico in piazza. La sigla iniziale dell’evento sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti, dal bassista Saturnino.

L’appuntamento musicale più atteso dell’anno è appena stato presentato con una conferenza stampa a Palazzo Marino, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. In apertura della conferenza, il sindaco Giuseppe Sala si è rivolto direttamente a Mario Volanti (Editore e Presidente di Radio Italia): “Prima di ringraziarti per il concerto, ti ringrazio per perché 40 anni si storia di una radio in Italia sono una bellissima cosa e ci danno una grande certezza in questo momento. Questo evento è una storia di grande successo a Milano e credo che quest’anno sarà accolto con un entusiasmo ancora più grande. Sappiamo che i tempi sono estremamente difficili e credo che per riuscire a gestire il nostro equilibrio in questo periodo dobbiamo anche cercare di avere dei momenti di svago, che non vuol dire essere inconsapevoli di quello che sta succedendo”.

Per l’occasione, Mario Volanti ha spiegato: “Non c’era modo migliore per festeggiare il 40esimo compleanno di Radio Italia che quello di poter tornare in Piazza Duomo a Milano con il nostro Radio Italia Live – Il Concerto. Sarà un’edizione speciale anche per quanto riguarda il numeroso cast, la qualità e la popolarità degli artisti presenti. Dopo 2 anni di assenza forzata dovuta all’emergenza sanitaria, sarà una grande emozione poter rivedere il nostro pubblico, riascoltarlo mentre canta per circa 4 ore insieme agli artisti e vederlo tornare a casa soddisfatto e gioioso per aver rivissuto un’esperienza straordinaria”.





Marco Pontini (Vice Presidente di Radio Italia) ha invece ricordato come, nella sua ultima edizione del 2019, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO sia stato vissuto da 9 milioni di persone attraverso la multipiattaforma, aggiungendo: “Quest’anno l’obiettivo è ancora più ambizioso: dopo lo stop forzato siamo pronti a realizzare un evento ancora più importante, emozionante e con un cast incredibile. Radio Italia Live – Il Concerto sarà la prima occasione per tornare in piazza dopo 2 anni! Il concerto vivrà a 360 gradi su tutti i nostri mezzi e raggiungerà un pubblico ampio ed eterogeneo, un’audience ancora più amplificata grazie alla partnership con un broadcaster d’eccezione come Sky che, per la prima volta, trasmetterà il live in diretta contemporanea su Sky Uno, NOW e TV8 e lo valorizzerà sulle proprie properties digital. Una collaborazione a tutto tondo con un brand con il quale Radio Italia vanta un legame forte e duraturo, ulteriormente consolidato dalla presenza di Sky Wifi come presenting partner”.

Alla conferenza era presente anche Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, che ha sottolineato come Sky sia da sempre vicina al mondo della musica e dell’intrattenimento e come questo evento sia un bellissimo segno di ripartenza della città di Milano e di tutto il mondo dello spettacolo dopo anni difficili: “Anche per questo siamo particolarmente orgogliosi di essere partner di Radio Italia in questo appuntamento che celebra i suoi 40 anni”, ha concluso.

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e si potrà seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Sarà inoltre fruibile sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok; l’ashtag ufficiale è #rilive.

L’evento verrà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108), in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando).