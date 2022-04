Serie B: il Lecce vince 4-1 fuori casa con la Ternana

Secondo successo consecutivo dei pugliesi. Il Lecce è secondo con 62 punti, a -1 dalla Cremonese prima a 63 punti. I grigiorossi lombardi superano 2-1 allo “Zini” l’Alessandria. Il Benevento si impone 3-0 al “Granillo” con la Reggina e raggiunge al quarto posto con 57 punti il Monza e il Brescia. Ritrova il successo il Pordenone. I friulani prevalgono 2-0 a Lignano Sabbiadoro con il Frosinone e sono ultimi a 17 punti. Il Cosenza pareggia 2-2 al “Paolo Mazza” con la Spal ed è quartultimo in zona play out con 25 punti.

- Nella trentatreesima giornata di Serie B il Lecce vince 4-1 al “Liberati” con la Ternana. Nel primo tempo al 5’i salentini passano in vantaggio con Coda con un tocco al volo su cross di Di Mariano. Ventesima rete per l’attaccante dei giallorossi pugliesi. Al 20’ raddoppia Strefezza con una conclusione da fuori area. Tredicesimo gol per il centrocampista del Lecce. Al 44’ gli umbri accorciano le distanze con Bogdan di testa. Nel secondo tempo al 33’ Di Mariano realizza la terza rete dei salentini con una girata di destro. Al 41’ Ragusa segna il quarto gol con una conclusione rasoterra.