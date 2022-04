Serie C: la Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 fuori casa con la Turris

Per l’attaccante della Turris dodicesimo gol in questo campionato. Seconda sconfitta consecutiva per i pugliesi, quinti con 55 punti insieme al Monopoli. La Turris aggancia a 46 punti al decimo posto il Picerno ed è in zona play off. I campani tornano al successo dopo cinque sconfitte consecutive.

- Nel recupero della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C la Virtus Francavilla Fontana perde 1-0 al “Liguori” con la Turris. Per i campani decisiva la rete realizzata al 1’ del secondo tempo da Leonetti con una conclusione di destro su passaggio di Varutti.