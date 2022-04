Serie C: vincono Monopoli e Foggia

Il Foggia vince 2-0 allo “Zaccheria” e disputerà i play off da settimo a 54 punti. I dauni passano in vantaggio al 7’ del primo tempo con Merola. Nel secondo tempo al 9’ raddoppiano con Curcio. Il Taranto già salvo pareggia 2-2 al “Curcio” con il Picerno e termina questo torneo al quattordicesimo posto con 39 punti insieme all’Acr Messina. Nel primo tempo al 19’ gli jonici passano in vantaggio con Giovinco. Al 33’ i lucani pareggiano con De Cristofaro. Nel secondo tempo il Picerno passa in vantaggio al 14’ con Reginaldo e al 29’ il Taranto pareggia con Santarpia. Nel primo turno dei play off Domenica 1 Maggio il Monopoli sfiderà al “Veneziani” il Picerno, la Virtus Francavilla Fontana ospiterà al “Giovanni Paolo II” il Monterosi e il Foggia giocherà allo “Zaccheria” con la Turris.

Nella trentottesima e ultima giornata del Girone C di Serie C il Monopoli vince 2-1 al “Veneziani” con l’’Andria e conclude la fase regolare del campionato prima dei play off, al quinto posto con 59 punti. I biancazzurri quintultimi a 30 punti giocheranno i play out con la Paganese in due gare. L’andata il 7 Maggio al “Torre”, il ritorno il 14 Maggio al “Degli Ulivi”. Nel primo tempo al 19’ i biancoverdi passano in vantaggio con Piccinni. Al 42’ l’Andria pareggia con Tulli e nel secondo tempo al 43’ Borrelli realizza la rete decisiva per il Monopoli. La Virtus Francavilla Fontana perde 4-0 al “Menti” con la Juve Stabia ed è sesta con 56 punti. Nel primo tempo i campani passano in vantaggio al 18’ con Stoppa. Nella ripresa al 17’ raddoppia Stoppa. Al 37’ Erradi realizza la terza rete e al 92’ Caldore segna il quarto gol della Juve Stabia.