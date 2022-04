'Sulle orme di Athena', una biovacanza al Villaggio Conca Specchiulla di Otranto

Dal 30 luglio al 6 agosto Roberta Maria Greco ha organizzato la biovacanza “Sulle orme di Athena” presso il Villaggio Conca Specchiulla di Otranto.La vacanza “Rinasci dalla tua forza”, a due passi dal mare più bello d’Italia, sarà arricchita con momenti carichi di silenzio e sacralità, gli ospiti saranno accolti in bellissime case all’interno di un villaggio che unisce natura e confort, dove trascorrere momenti di ozio in intimi spazi aperti con la tipologia bellissima del ‘patio’, elemento caro alle antiche culture del Sud.Una sessione di Biodanza, e/o altre attività di movimento semplice e naturale, al giorno… possibilmente in natura, coroneranno questo periodo di relax, elemento imprescindibile per risvegliare la Dea Athena, simbolo di saggezza e pace dentro e fuori di noi… poi tante proposte: cammini in luoghi di grande bellezza, visita ad un luogo-culto della Dea Athena. Gita in barca per visitare la meravigliosa costa Salentina. Qui i colori dei tramonti, del mare, dei cieli, riportano alla forza leggendaria di un principio femminile carico di luce e saggezza.La vacanza è adatta e consigliata a chi vuole rinnovarsi, a chi vuole visitare un luogo incantevole, a chi ama la natura, a chi ama incontrarsi con gli altri e di privilegiare il movimento come espressione di vita.Il Salento, terra di mare cristallino, sole, arte, tradizione e buon cibo. La Puglia, “tacco dello stivale”, è una regione italiana che offre ai suoi visitatori luoghi incantevoli da scoprire, sia per quanto riguarda l’aspetto naturalistico che per quello architettonico e culturale. Tutto ciò sarà ovviamente accompagnato da una cucina ottima, tipica del sud Italia e dai vini tipici pugliesi che renderanno il soggiorno perfetto.Il Villaggio Conca Specchiulla è immerso in una splendida pineta, a pochi chilometri da Otranto, vicino ai laghi Alimini. Se amate il mare è il villaggio ideale per le vostre vacanze.Roberta Maria Greco, operatrice didatta di Biodanza conduce gruppi di crescita personale dal 2008 in presenza e dal 2020 anche online. Ha organizzato vacanze sui miti greci del femminile a Matera, in Toscana e ora in Salento.: 339.2398481, 338.4814650, roberta.greka@gmail.com