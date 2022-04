Giocare online: guida ai bonus benvenuto

Quali sono i requisiti bonus casino non AAMS? Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul funzionamento delle offerte dei siti stranieri



Bonus casino non AAMS: guida alle offerte sui siti esteri

I welcome bonus rappresentano il biglietto da visita dei casino che cercano di attirare l’attenzione degli utenti, puntando alla loro fedeltà nel lungo termine. Attraverso l'offerta di un credito di gioco iniziale, i concessionari permettono ai giocatori di testare la piattaforma prima di utilizzare i fondi depositati. Quello dei bonus benvenuto è divenuto un elemento di rilevante importanza nella scelta finale di una piattaforma di gioco piuttosto che un'altra. I siti di scommesse e casino online fanno a gara per offrire il bonus più alto, concorrenza che sicuramente giova i giocatori consentendo loro di accedere ad un mercato ampio ed eterogeneo.



È proprio il bonus benvenuto uno degli elementi che contraddistinguono i casino non AAMS dai siti legalmente licenziati in Italia. Grazie ad imposizioni fiscali più flessibili applicate dai paesi in cui hanno sede, questi operatori possono offrire somme più alte ai loro iscritti con rispetto ai normali casino AAMS. Parliamo di promozioni vantaggiose che frequentemente includono free spin, bonus senza deposito o rimborso sulle giocate non vincenti che fanno gola ai molti, ad ogni modo regolate da termini e condizioni specifici.



Quali differenze ci sono tra le offerte sui casino AAMS e non

I casino non AAMS hanno come caratteristica principale una selezione di offerte, siano esse di benvenuto periodiche, dagli alti montepremi. A differenza dei casino nostrani, di fatto, i siti stranieri spesso possono offrire cifre più alte nelle loro iniziative promozionali grazie al controllo meno limitante e più favorevole dei paesi in cui hanno sede. Le ultime disposizioni in materia di gioco arrivate in Italia, il Decreto Dignità per citarne una, hanno limitato considerevolmente il margine d’azione degli operatori italiani traducendosi in vincoli per i gamblers che desiderano ricevere un bonus benvenuto o effettuare puntate al casinò online.



Se da un lato le cifre contemplate dai siti stranieri siano più appetibili, d’altra parte per ciò che concerne i requisiti bonus, casino non AAMS e casino AAMS hanno parecchio in comune. In entrambi i casi termini e condizioni prevedono tempi entro i quali fare richiesta e mettere a frutto l’offerta, eventuali limitazioni di puntata e requisiti di rigioco per convertire la somma ottenuta.



Come ottenere i bonus sui casino non AAMS

Come ottenere i bonus casino stranieri? Partecipare alle offerte promozionali è piuttosto facile e prevede generalmente pochi passaggi quali



● Apertura conto attraverso la compilazione del modulo di registrazione (+18)

● Versamento di una somma per quella tipologia di bonus che prevedono una ricarica, requisito non previsto nei casi di bonus senza deposito casino

● Puntata ai giochi indicati nell’offerta per il calcolo percentuale del bonus o l’utilizzo del bonus benvenuto ricevuto.



Dopo aver eseguito i passaggi iniziali, i giocatori hanno la possibilità di passare al soddisfacimento dei requisiti bonus casino non AAMS.



I termini e le condizioni: cosa c’è da sapere

Quali sono i requisiti bonus casino non AAMS da rispettare per aderire ad un’iniziativa promozionale? Ogni offerta prevede tutta una serie di regole che possono cambiare da sito a sito. In linea generale ci sono dei punti chiave comuni quali requisiti di puntata, limiti di giocata o tempistiche per la validità del bonus.



Requisiti di puntata (playthrough)

Uno dei requisiti bonus casino non AAMS più rilevanti include il rigioco, spesso indicato anche come playthrough o wagering requirement. I requisiti di puntata rappresentano il totale di volte cui la somma bonus ricevuta va rigiocata affinché questa sia trasformata in bonus reale, e dunque in saldo prelevabile. Ogni bonus presenta requisiti specifici che possono andare da un minimo di una volta fino a trenta volte e oltre.



Ecco un esempio pratico: un operatore eroga un bonus benvenuto casino di 50€ con rigioco fissato a x15 volte. Per poter usufruire del denaro ottenuto liberamente e prelevare un eventuale vincita da esso derivante, l’utente è tenuto a generare un volume di puntate pari a 750€. Una somma non indifferente. Motivo per cui i requisiti bonus casino non AAMS sono un metro di giudizio della convenienza di una data iniziativa.



Tempistiche

Che sia un bonus senza deposito casino o una promo sul primo versamento, ciascuna iniziativa di benvenuto ha una validità predefinita ed una scadenza indicata nei termini e condizioni. L’utente in genere ha a sua disposizione un dato lasso di tempo per richiedere ed in seguito utilizzare il bonus, soddisfacendone i requisiti di puntata laddove presenti.



Le tempistiche possono essere differenti per la richiesta dell’offerta, ad esempio quando è necessario effettuare un versamento entro un limite di giorni preciso dalla registrazione, e per l’utilizzo del bonus casino stesso ricevuto. È importante conoscere tali condizioni consultando il sito ufficiale dell’operatore così da non rischiare di vedersi il proprio bonus stornato.

Restrizioni di puntata



Tra i requisiti bonus casino non AAMS si potrebbero trovare anche specifiche restrizioni di puntata. Capita sovente che un bonus casino sia utilizzabile solamente sui giochi della piattaforma come slot machines online, tavoli verdi, roulette o blackjack, e non sia spendibile nella sezione sportiva. Così come un bonus scommesse con ogni probabilità sarà limitato alle



FAQ - Domande frequenti su requisiti bonus casino

Quali sono i migliori bonus casino non AAMS?



Per assicurarsi di individuare i migliori bonus casino non AAMS è importante affidarsi a piattaforme sicure e legali. Portali con licenze di altri paesi quali Curacao, Cipro, o Malta sono affidabili e consentono di ricevere alti bonus benvenuto con termini e condizioni facili da soddisfare.



Quali sono i requisiti di puntata bonus su casino non AAMS?



I requisiti bonus casino non AAMS possono variare da un sito ad un altro. Per conoscerli è fondamentale visitare la pagina dei termini e condizioni dell’offerta.



Come prelevo le vincite dei bonus casino non AAMS?



Per incassare le vincite ottenute dai bonus casino non AAMS è fondamentale in primo luogo aver soddisfatto tutti i requisiti dell’offerta. Dopo di ché è necessario accedere all’area personale ed avanzare una richiesta di prelievo.

