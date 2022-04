Telebari, Losacco (Pd): "Auguri per i suoi 49 anni"

BARI - “Oggi Telebari, la più longeva delle emittenti private italiane, compie 49 anni. Quasi mezzo secolo di attività che ne hanno fatto un punto di riferimento per l’informazione, l’intrattenimento, la tutela e la promozione del territorio per generazioni di baresi e di abitanti della provincia. Auguri a tutti i lavoratori, ai giornalisti, a tutti quelli che in questi 49 anni hanno contribuito a scrivere una pagina importante della storia della tv privata italiana e della città di Bari. E un augurio particolare alla famiglia Mazzitelli, per l’entusiasmo che hanno sempre riposto in questa loro avventura e per il loro prezioso contributo per la crescita del nostro territorio.” Così in una nota il deputato barese del PD,