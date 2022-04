Lo spagnolo Carlos Alcaraz di 18 anni vince il torneo ATP di tennis di Barcellona. Supera in finale 6-3 6-2 l’altro spagnolo Pablo Carreno Busta. Per Alcaraz è il quarto titolo nella sua carriera di tennista e il terzo torneo vinto nel 2022. Alcaraz è il più giovane giocatore a trionfare a Barcellona dal 2005, quando vinse lo spagnolo Rafael Nadal che in quella stagione aveva 18 anni.

Le semifinali e la finale a Barcellona si sono giocate con molti giorni di ritardo per la pioggia. Nella prima semifinale Alcaraz prevale 6-7 7-6 6-4 con l’australiano Alex De Minaur. Nella seconda semifinale Carreno Busta si impone 6-3 6-4 con l’argentino Diego Schwartzman.