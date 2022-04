Tennis, Miami: Zverev e Medvedev eliminati nei quarti di finale

Tra le donne nei quarti di finale la polacca Iga Swiatek vince 6-3 6-3 con la ceca Petra Kvitova. Nella semifinale la giapponese Naomi Osaka supera 4-6 6-3 6-4 la svizzera Belinda Bencic e si qualifica per la finale.

Il russo Daniil Medvedev perde 7-6 6-3 con il polacco Hubert Hurkacz ed è eliminato. Hurkacz fa la differenza in positivo col servizio e con il dritto. Medvedev si oppone col rovescio ma non basta per imporsi.