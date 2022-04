Le previsioni meteo del weekend

Pioggia, vento e neve anche a bassa quota: quello che ci aspetta sarà un fine settimana caratterizzato dall'instabilità tipica di aprile. A partire da sabato, il maltempo coinvolgerà le regioni settentrionali, per poi estendersi progressivamente verso il Centro e il Sud.“Il primo weekend di aprile assumerà una veste pienamente invernale” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “un vortice gelido in discesa dal Nord Europa si ‘tufferà’ sul Mar Ligure, favorendo una recrudescenza dell’instabilità con ulteriori rovesci, temporali e grandinate, specie al Nord e sul versante tirrenico. Tuttavia questa volta le temperature saranno in tracollo, anche di oltre 8-10°C rispetto ai giorni scorsi, tanto che potrà tornare a nevicare a quote collinari non solo al Nord, ma anche al Centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, fin sotto gli 800-1000m pure al Sud. Attenzione inoltre al vento, che soffierà burrascoso in particolare su Tirreno, Ligure, Sardegna, Sicilia e poi Ionio, con mareggiate sulle coste esposte e difficoltà nei collegamenti con le Isole Minori. Sono previste raffiche localmente prossime ai 90-100km/h”.– “Volgendo lo sguardo oltralpe segnaliamo l’arrivo di una notevole ondata di freddo di matrice artica su praticamente almeno due terzi d’Europa. In particolare tra venerdì e sabato tutta l’Europa centro-settentrionale sarà battuta dai venti gelidi da Nord con tracollo termico, gelate tardive e neve a tratti in pianura: fiocchi bianchi saranno possibili in città come Londra, Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Monaco di Baviera; gelo intenso sulla Scandinavia con temperature abbondantemente sotto lo zero. – concludono da 3bmeteo.com.