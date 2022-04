Terminal bus: a Palazzo di Città l’incontro con l’ad di Grandi Stazioni sul progetto definitivo

BARI - Questa mattina, a Palazzo di Città, il sindaco Antonio Decaro e l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso hanno incontrato i tecnici di Grandi Stazioni, accompagnati per l’occasione dall’amministratore delegato Silvio Gizzi, per discutere del progetto definitivo del Terminal bus da realizzare nell’area delle ex Officine Rialzo sull’estramurale Capruzzi, oggi di proprietà di RFI, che si estende su una superficie di circa 7.500 metri quadrati.Il progetto - che prevede la realizzazione di 18 stalli dedicati agli autobus extraurbani, oltre che di una biglietteria e di una sala d’attesa - è stato arricchito accogliendo alcune indicazioni suggerite dall’amministrazione comunale, prima fra tutte la realizzazione di un camminamento coperto che collegherà la stazione centrale con l’area del terminal bus.Nel corso dell’incontro di questa mattina è stata anche esaminata la soluzione progettuale che prevede un’intersezione a rotatoria tra via Giulio Petroni e via Capruzzi che permetta agli autobus di muoversi agevolmente in ingresso e uscita dal terminal.“Stimiamo che la conferenza di servizi venga convocata entro l’estate dal ministero - commenta Giuseppe Galasso - e che, espletate tutte le procedure autorizzative, si possa procedere con il progetto esecutivo per avviare, poi, concretamente i lavori entro la fine di quest’anno, circostanza che riteniamo concretamente conseguibile in considerazione del fatto che RFI Grandi Stazioni ha già espletato la gara di esecuzione dei lavori attraverso appalto con accordo quadro già aggiudicato. Il cantiere dovrebbe durare circa un anno, il che significa che nei primi mesi del 2024 l’opera, particolarmente attesa perché consentirà di liberare via Capruzzi dai disagi e dal traffico dei bus, sarà pienamente operativa. Questo progetto, è bene sottolinearlo, dialoga con quello del nodo verde della stazione di Bari Centrale in via di redazione, finanziato con fondi del PNRR, che prevederà anche la riqualificazione del tratto di via Capruzzi prospiciente l’intervento”.L’importo complessivo dei lavori a carico di RFI grandi stazioni ammonta a circa 5 milioni di euro.