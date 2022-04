Trinitapoli, 700 giovani della diocesi di Trani Barletta Bisceglie faranno la Pasquetta con il Papa in Piazza San Pietro

- Oggi lunedì 18 aprile, da ogni angolo d'Italia con il loro carico di entusiasmo ed effervescenza ci saranno migliaia di giovani hanno deciso di condividere un momento di ascolto e di preghiera insieme a Papa Francesco in piazza San Pietro. L'iniziativa, rivolta a tutti i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni provenienti da parrocchie, movimenti ed associazioni, sarà un'occasione di condivisione e fratellanza, la prima per il Papa in Vaticano con i ragazzi italiani dopo il lungo stop causato dall'emergenza Covid.«Dalla nostra Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie è prevista una partecipazione di 700 unità, tra coloro che presenzieranno all'incontro regionale delle Diocesi pugliesi nella mattinata del 18 aprile nella Basilica di San Paolo e chi si recherà direttamente nel pomeriggio a San Pietro» ha spiegato don Claudio Maino, responsabile del Servizio diocesano per la pastorale giovanile della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, che comprende anche Trinitapoli.L'incontro avrà il suo momento clou nel dialogo tra gli adolescenti e il Santo Padre, seguito da una veglia di preghiera con l'ascolto e la meditazione del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni.«Un grande evento non fa da solo la pastorale. È un'occasione, un'opportunità» ha aggiunto don Claudio Maino. «Noi educatori e compagni di viaggio di questi adolescenti abbiamo il compito di coglierla e saper attendere i frutti buoni che potrà portare. Credo che il modo migliore sia puntare sui rapporti con loro e tra loro; rapporti che, esperienze come questa, sicuramente fanno crescere e consolidare.