(via Virtus Segafredo Bologna fb)





Terzo quarto, Shengelia 46-37 per gli emiliani. Ancora Shengelia, 60-43. Hervey, 66-46. Mannion, 70-48. Hackett, la Virtus Bologna trionfa 70-50. Quarto quarto, Alibegovic 76-60 per gli emiliani. Mannion, 95-69. Belinelli, la Virtus Bologna vince questo quarto, 96-77 tutta la partita ed è prima con 46 punti. Migliori marcatori, negli emiliani Mannion 18 punti e Hackett 13. Nel Pesaro Delfino 18 punti e Moretti 15.

Nella ventisettesima giornata di A/1 di basket maschile la Virtus Bologna vince 96-77 a Pesaro. Primo quarto, Weems 6-4 per gli emiliani. Demetrio, 15-12 per i marchigiani. Jones, 21-18. Di nuovo Jones, il Pesaro prevale 24-23. Secondo quarto, Mannion 27-24 per gli emiliani. Jaiteh, 34-24. Sampson, 40-28. Belinelli, la Virtus Bologna si impone 43-37.