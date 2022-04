Trovato un cadavere nel lago di Como

COMO - Un corpo senza vita è stato trovato nelle acque del lago di Como, in zona Faggeto Lario. Non sono stati ancora diffusi dettaglie generalità, ma sul corpo non ci sarebbero segni di violenza.L’allarme è scattato alle 10.47, quando è stata segnalata la presenza di una persona in acqua al largo. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo. Secondo le prime indicazioni, il cadavere è stato ritrovato completamente vestito, privo di documenti ma con effetti personali in tasca, tra cui un cellulare. Il corpo, secondo quanto riferito dai Cc, potrebbe essere in acqua da molto tempo per le condizioni in cui è stato ritrovato.Al via le indagini dei carabinieri.