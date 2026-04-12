Tragedia nella notte nel Salento: muore 21enne Antonio Basile sulla provinciale Lecce–Arnesano

A perdere la vita è Antonio Basile, 21 anni, originario di Porto Cesareo, figlio di Dino Basile. Il giovane era alla guida di un SUV, una Mercedes GLC, quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

La corsa del veicolo è terminata violentemente contro il muro di cinta di una villa privata situata a bordo carreggiata. Un impatto devastante: l’auto ha sfondato la recinzione esterna, travolgendo e distruggendo completamente una piccola cappella votiva angolare posizionata sul perimetro della proprietà.

Per il giovane Antonio non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo. All’arrivo del personale sanitario del 118, i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area, oltre alle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Non risulterebbero altri mezzi coinvolti.

La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità salentina e il mondo della politica regionale, colpiti da una tragedia che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza stradale.