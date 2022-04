ROMA - Sono più di 4,5 milioni i rifugiati ucraini fuggiti dal Paese dall’inizio della guerra il 24 febbraio. A riferirlo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.Esattamente sono 4.503.954 i profughi, secondo l’aggiornamento dell’Unhcr di domenica 10 aprile. Si tratta di 62.291 persone in più rispetto a ieri. Un flusso così massiccio non si era mai visto, in Europa, dalla seconda Guerra Mondiale.