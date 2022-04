Will Smith si dimette dall'Academy dopo lo schiaffo a Chris Rock

Ad annunciarlo è stato lo stesso attore statunintense in un comunicato in cui si dice pronto ad accettare le conseguenze del suo gesto e impegnato a lavorare sul suo comportamento.Will Smith si scusa anche con gli altri candidati e vincitori degli Oscar, messi in ombra dalle sue azioni."L'elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico a casa", ha detto Smith. "Ho tradito la fiducia dell'Academy. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro lavoro straordinario. Sono affranto".