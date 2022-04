Novità in arrivo per i vocali di Whatsapp

Nel mondo se ne inviano circa 7 miliardi al giorno e sono uno dei fronti sui quali Meta si sta concentrando.Tra le novità c'è la possibilità di riprodurre l'audio anche se la conversazione è stata chiusa. Inoltre, si potranno mettere in pausa e riprendere anche i vocali ricevuti, oltre a velocizzarli.La tanto apprezzata velocità 1,5x e 2x per i vocali, poi, sarà disponibile anche per i messaggi inoltrati e non solo per quelli che sono stati inviati direttamente a noi.Poi ci sono anche due novità importanti per la registrazione dei vocali. La prima è la possibilità di mettere in pausa e poi riprendere la registrazione di un vocale, la seconda è l’anteprima del vocale: possiamo ascoltarlo prima di inviarlo e, se non ci piace, possiamo scartarlo e ricominciare a registrarne un altro.