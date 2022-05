A Lecce il premio ICS e l’antologia di racconti (“I libri di Icaro”)

LECCE - Torna a Lecce un atteso appuntamento annuale con l’Istituto di Cultura Salentina giunto alla quarta edizione dell'omonimo Premio Internazionale conferito a chi ha saputo valorizzare il territorio d'appartenenza attraverso un impegno concretizzatosi in risultato.

Quest'anno il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Sebastiano Leo, attuale assessore regionale alla Formazione e Politiche per il Lavoro, promotore di progetti di straordinaria importanza per la formazione specialistica, quali quelli legati ai nuovi ITS in grado di innalzare lo standard economico del nostro territorio.

Riconoscimenti sul fronte culturale anche per la Presidente della Fondazione Palmieri di Lecce, dott.ssa Carla Palmieri, al dott. Maurizio Ciardo e alla sig.ra Miria Gravili ideatori del progetto “Effetto Notte - Arte e Spettacolo” , alla giovane editrice salentina Giorgia Meo e alla dott.ssa Cosima Piliego.

La serata, nella seconda parte del suo svolgimento, vedrà un ulteriore protagonista d'eccezione: si tratta del volume “Storie ed emozioni in un tempo sospeso” curato da ICS ed edito da “I libri di Icaro”, raccolta di 39 racconti di esordienti e non, frutto dell'omonimo concorso letterario bandito nel 2020 da ICS, ispirato al tempo incerto e precario della pandemia, che sarà presentato per la prima volta nell'occasione alla presenza degli autori i quali saranno omaggiati dell'opera (la prefazione è di Francesco Greco).

Il libro è dedicato alla memoria del giovane Giuseppe Tarsilla prematuramente scomparso a dicembre 2021. La serata sarà guidata dalla grande professionalità di Mauro Dal Sogno di Tele Norba.

L’appuntamento è per sabato 7 maggio, start ore 18.30 al Convitto Palmieri di Lecce.

L'Istituto di Cultura Salentina è presiduto dall'avvocato e scrittrice Annalaura Giannelli. Sviluppa il suo raggio d'azione oltre i confini nazionali attraverso la creazione di ponti interculturali. Vanta e ratifica accordi e protocolli d'intesa con associazioni enti ed Istituti pubblici operanti oltre confine (Spagna, Grecia, Cina, Andalusia, Lituania), mira a valorizzare il Salento e le sue eccellenze nel Mondo.