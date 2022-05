Inter, Lautaro: "Lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo"

UDINE - Servivano carattere e tanta voglia di vincere per conquistare questi 3 punti contro l'Udinese: tutte qualità che Lautaro Martinez è riuscito a dimostrare nella partita della Dacia Arena. Il Toro ha parlato così ai microfoni di DAZN e Inter TV al termine del match: "Avevamo tantissima voglia di vincere, sapevamo che dovevamo ottenerla con cattiveria e capacità di soffrire: l'Udinese è una squadra tosta e aggressiva".

Un successo firmato proprio dal Toro, che ha eguagliato il suo record personale di 17 gol in campionato: "Sono contento, ma ancora di più per la vittoria. Dopo Bologna siamo diventati ancora più squadra. Il gruppo è molto unito, sappiamo che dobbiamo essere fratelli in mezzo al campo: lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo".

"Mancano ancora tre giornate che per noi sono importantissime: il nostro lavoro è quello di continuare a correre e a vincere. Pensiamo solo a noi stessi, una partita alla volta" - così ha concluso il numero 10 nerazzurro.