Al Bano da Peppe Zullo: “La Puglia è felicità”

“Entrambi pensiamo che la Puglia, l’intera regione, sia una terra che può insegnare a essere felici, a cogliere quegli elementi naturali e culturali capaci di farci vivere meglio, di farci sognare”. Prima di andare via, Al Bano ha voluto visitare l’intera tenuta, in particolare il bosco che abbraccia la valle di Villa Jamele. Un’occasione, anche questa, per parlare di come – in tutta la Puglia – ci sia una ricchissima tradizione che lega la cucina alle erbe e alle verdure spontanee. “C’è un altro aspetto che condivido con Al Bano: anche io, come lui, ovunque mi trovi a viaggiare, cerco di portare un po’ della nostra Puglia in giro per il mondo. Al Bano è un cantante straordinario, l’ambasciatore ideale di tutti gli elementi che fanno della nostra regione una delle più belle del pianeta”, ha concluso Peppe Zullo.Info e contatti: peppezullo.it