Pass Laureati 2022: dalla Regione sostegni ai pugliesi per la frequenza di master post laurea

BARI - Attiva già da ieri, 30 maggio 2022, la procedura on line, a sportello, per accedere ai voucher per la frequenza di Master post lauream in Puglia, nel resto d’Italia o all’estero. CosìConsigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.Con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro - prosegue -, infatti, fino ad esaurimento delle risorse, la Regione rimborsa i master ai laureati pugliesi.L’importo massimo erogabile, a rimborso del solo costo di iscrizione, è di 10mila euro per i master all’estero e di 7mila e 500 euro per i master sul territorio nazionale. Spese di vitto, alloggio e trasporto pubblico verranno invece rimborsate con somme forfettarie, secondo le tabelle contenute nel bando.Le novità di quest’anno sono: l’eliminazione del limite di età dei partecipanti, consentendo così a ciascun pugliese in possesso dei requisiti di frequentare un Master post lauream e specializzarsi. E’ prevista la semplificazione delle procedure sia per quanto riguarda l’acquisizione e la gestione delle istanze, che per i rimborsi, i quali saranno forfettari senza esibizione di scontrini. Resta invece la modalità di “rimborso a costi reali” per le spese di iscrizione al Master prescelto.Inoltre, per accedere al bando, è stato innalzato il tetto ISEE a 35mila euro, anziché 30 mila euro.Questa misura - spiega Borraccino - rappresenta un’ottima opportunità per i giovani e meno giovani laureati pugliesi cui la Regione, grazie all’impegno dell’assessore al ramo, Sebastiano Leo, e del Presidente, Michele Emiliano, sempre molto attenti all’alta formazione, offre in tempi in cui il capitale umano è la risorsa principale per la collettività.Per partecipare al bando occorre effettuare l’accesso al portale Sistema Puglia ed essere titolari di una utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).