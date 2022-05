Morti sul lavoro: 53enne perde la vita sommerso da una frana

AVELLINO - Il titolare di un'impresa edile è stato travolto da una frana mentre lavorava in uno scavo in provincia di Avellino. La vittima stava eseguendo dei lavori di drenaggio insieme al fratello, anche lui investito dalla terra ma fuori pericolo. Per il 53enne invece non c'è stato nulla da fare.Ad intervenire sul posto i i vigili del fuoco e i carabinieri, assieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dello ssfortunato imprenditore. L’uomo era originario di contrada Orneta, professionista molto conosciuto e stimato. Indagano i carabinieri per capire quali siano le cause del crollo del muro e valutare se erano presenti le adeguate norme di sicurezza all’interno del cantiere.