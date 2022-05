All'Orfeo di Taranto arriva Michela Giraud

TARANTO - Dopo il successo del tour 2020 – 2021, torna l’esilarante show di Michela Giraud con nuovi temi. LA VERITÀ, NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ. LO GIURO! …RELOADED! una versione “rivisitata”, che sarà a Taranto sul palco del Teatro Orfeo venerdì 13 maggio alle ore 21.Da Colorado a Lol, passando per Comedy Central e La Tv delle ragazze, fino a Netflix che le ha dedicato uno special, l’attrice comica romana è stata la prima donna ad approdare sulla piattaforma di streaming con un evento di stand-up comedy.La fama ha le sue controindicazioni e questo Michela Giraud lo spiega bene in un monologo dal ritmo serratissimo, che farà ridere, ma anche riflettere, come da sua vocazione. Dalle madri “generatori di ansia”, approdando a una denuncia contro la “setta delle curvy” e a uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e sulla “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, lo show - che è ormai un cult - si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stess*.: 25 euro platea e prima galleria; 20 euro seconda galleria e platea laterale; 15 euro terza galleria.Più diritto di prevendita.Prevendita presso il botteghino del teatro in via Pitagora 80 dalle ore 18 in poi, online su www.teatrorfeo.it e circuito www.ticketone.it e presso Pausa Caffè in viale Trentino 5b-7, anche la mattina.