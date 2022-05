Basket, Happy Casa Brindisi: Redivo e Gentile vicini alla conferma per la prossima stagione

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile nell’Happy Casa Brindisi Lucio Redivo e Alessandro Gentile sono molto vicini alla conferma per la prossima stagione. L’ intenzione del presidente Nando Marino e del direttore sportivo Simone Giofrè è quella di farli rimanere in Puglia. Presto inizieranno i colloqui per trovare una eccellente intesa economica.

Redivo ha totalizzato in A/1 9 punti e 1,6 assist con il 42% dalla lunga distanza. Gentile in 12 gare ha ottenuto 12 punti, conquistato 5,1 rimbalzi e 2,6 assist. Mattia Udom sarebbe stato richiesto da società di A/1 e A/2 e potrebbe andare via da Brindisi.