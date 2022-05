Calcio femminile: la Pink Bari sconfitta 2-1 dal Cittadella

FRANCESCO LOIACONO - Nella venticinquesima giornata di Serie B di calcio Femminile la Pink Bari perde 2-1 a Bitetto col Cittadella. Nel primo tempo al 12’ le baresi passano in vantaggio con la greca Anastasia Spyridonidou. Al 35’ pareggia Giannina Lattanzio. Nel secondo tempo al 45’ le venete realizzano la rete decisiva per il successo con Lucia Martelli. Le pugliesi sono ottave con 35 punti insieme al Tavagnacco.

Nella ventiseiesima giornata la Pink Bari giocherà Domenica 22 Maggio alle 15 a Sassari con la Torres e dovrà vincere per avere qualche speranza di qualificarsi ai play off. Le sarde vincono 2-0 in trasferta con la Roma Femminile e sono seste a 39 punti.