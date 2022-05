Caos al Cardarelli, decine di pazienti sulle barelle al pronto soccorso

NAPOLI - I video testimoniano il sovraffollamento dell'ospedale napoletano, dove ieri sono arrivati anche i Nas per cercare di far luce sulle criticità.Da settimane il pronto soccorso del nosocomio più importante della Campania è alle prese con una crisi legata alla affluenza sostenuta - in media dai 180 ai 200 ingressi al giorno - e all'inadeguatezza dell'organico.Le cause dell'emergenza sono molteplici. I napoletani si 'fidano' tradizionalmente del Cardarelli, e tendono a disertare i pronto soccorso di altri ospedali. La medicina territoriale non fa abbastanza filtro.I medici del pronto soccorso "hanno inviato una lettera di dimissioni” al direttore generale, Giuseppe Longo, che giudica “corretto” il loro grido d'allarme.Come evidenzia Longo, fino a oggi il Cardarelli ha pubblicato dieci bandi tra avvisi e concorsi per reclutare personale, “ma molti vanno deserti qui come in tutta Italia. I pronto soccorso sono infatti reparti da cui gli operatori fuggono come sottolinea anche l'allarme nazionale lanciato dalla Società Italiana di Medicina d'Urgenza. Per il Cardarelli lunedì prossimo termina la selezione per la partecipazione all'ultimo bando e speriamo vada diversamente. Intanto cercheremo di dare maggiore aiuto al pronto soccorso, fermo restando che l'azienda usa già tutto il personale anche di altre unità come rinforzo”.