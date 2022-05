Torna il premio Letterario 'Incanto della bellezza': iscrizioni fino al 10 luglio 2022

BARI - L’APS Bottega del sorriso di Bari, in partnership con l’Istituto Tumori I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II” di Bari e con l’Associazione Culturale “Officina Metropolitana delle Arti”, ha organizzato la Terza Edizione del Premio Letterario “Incanto della bellezza”, per autori nazionali e non.L’Aps Bottega del Sorriso con questo premio letterario si pone come obiettivo la sensibilizzazione culturale, nonché la promozione della ricerca scientifica per la conoscenza e la cura dei tumori rari e delle malattie associate ai tumori rari, conscia anche del fatto che solo attraverso la difesa e la diffusione dell’arte e della cultura si preserva la bellezza dell’animo umano.Anche questa Edizione del Premio prevede 2 sezioni: -- Poesie inedite (sezione A);-Racconti brevi inediti (sezione B).Ciascun concorrente potrà partecipare ad entrambe le sezioni con una sola opera.La partecipazione è rivolta ad autori di ogni nazionalità, che avranno compiuto almeno 14 anni all’atto dell’invio della loro domanda di partecipazione. I testi devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana. Il bando completo è presente sulla pagina facebook “Premio letterario Incanto della bellezza”, nonché sul sito web dell’Associazione al seguente indirizzoIl tema previsto per quest’anno è i “Legami”, da intendere nella loro massima accezione affettiva, finalizzati non solo a preservare i ricordi dei bei tempi trascorsi, ma alla volontà di vivere comunque con serenità e pienezza il nostro presente e di migliorare il nostro futuro. Legami duramente compromessi in questi ultimi due anni e di cui si è sentita fortissimamente la necessità durante la pandemia, dal momento che i legami possono essere di qualsiasi tipo e ci aiutano, il più delle volte, a superare situazioni di vario genere.La domanda di partecipazione va inviata entro il 10/07/2022, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: 2022incantodellabellezza@gmail.comLa domanda dovrà contenere:§ generalità dell'autore: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono e recapito di posta elettronica;§ titolo del racconto breve e/o della poesia;autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003).Tutte le opere, in maniera del tutto anonima, saranno esaminate da una giuria, i cui componenti verranno resi noti solo dopo il termine delle valutazioni e, comunque, prima della cerimonia di premiazione.Per ognuna delle due sezioni di partecipazione, i premi sono così costituiti:- al primo classificatoeuro 500,00- al secondo classificatoeuro 300,00- al terzo classificatoeuro 200,00Per ognuna delle due sezioni, durante il cerimoniale di premiazione, verranno premiati i primi tre classificati che riceveranno anche una targa/trofeo personalizzato. L’organizzazione si riserva, altresì, la possibilità di assegnare eventuali ulteriori Premi e Menzioni Speciali ai candidati che si siano distinti per la pregevolezza dei loro componimenti, in merito alla tutela ambientale e/o della sostenibilità, in merito alla tutela e alla valorizzazione del territorio, in merito all’inclusione sociale. La cerimonia finale si svolgerà nella città di Bari il 24 settembre 2022, alla presenza dei rappresentanti istituzionali. I finalisti riceveranno comunicazione in tempo utile e dovranno confermare la propria presenza alla manifestazione.La scorsa Edizione del 2021 si è avvalsa della collaborazione dell’I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II°” di Bari e della partnership con l’Associazione Culturale “Officina Metropolitana delle Arti” di Bari e della rete A.Ma.Re. Puglia, nonché del patrocinio del Comune di Bari, dell’Università degli Studi di Bari, del Distretto Produttivo Pugliese “La nuova energia”, dell’Associazione “Lasciateci le Ali - Dario Favia”, dell’Associazione RACCOMAR Puglia, dei Lions Club “Bari San Nicola”, di Autoclub Bari, dei Vivai Dichio di Matera, dell’IISS “Basile-Caramia-Gigante” di Locorotondo e Alberobello, dell’IISS “Santarella-De Lilla” di Bari.La Commissione Esaminatrice del Concorso Letterario “Incanto della Bellezza” – 2a edizione, sezione Racconti Brevi, è stata composta da:1) Prof.ssa Ada Campione, Docente universitaria, autrice di numerose pubblicazioni2) Dott.ssa D’Acciò Enrica, Giornalista e scrittrice3) Dott.ssa Michela Di Trani, Giornalista e scrittrice4) Prof. Pietro Favia, Docente universitario, autore di numerose pubblicazioni5) Prof.ssa Franca Ferrandini Troisi, Docente Universitario, autrice di numerose pubblicazioni6) Avv. Paola Finocchietti, Consigliere dell’associazione . “Donne Giuriste Italiane” sez. Bari; vicepresidente Della scuola di Alta Formazione Agroalimentare7) Padre Roberto Fusco, Autore di numerosi saggi, Padre Superiore della Comunità di Betania8) Prof.ssa Ivana Griseta, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Fermi” di Bari9) Prof.ssa Giuseppina Lotito, Dirigente Ambito Territoriale di Bari – USR Puglia10) Dott. Eugenio Martiradonna, Libraio e scrittore11) Dott.ssa Carmela Montrone, Dirigente medico e scrittrice12) Dott.ssa Mariella Pappalepore, Presidente del Club Cultura di Confindustria, Presidente O.M.A.13) Prof. Giuseppe Starace, Docente Universitario, autore di numerose pubblicazioni14) Prof.ssa Angela Tannoia, Dirigente Scolastico Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani15) Dott.ssa Elvira Zaccagnino, Direttore della Casa Editrice “Meridiana”, scrittriceLa Commissione Esaminatrice del Concorso Letterario “Incanto della Bellezza” – 2a edizione, sezione Poesia, è stata composta da:1) Prof. Marco Bronzini, Membro del Consiglio Superiore della P.I., docente universitario2) Avv. Giuseppe Castellana Soldano, Attore teatrale, membro di diverse associazioni culturali3) Prof.ssa Carla D’Urso, Consigliere Rotary, ex-dirigente scolastico4) Dott.ssa Antonella Daloiso, Giornalista, scrittrice5) Dott.ssa Marina Dimattia, funzionario MiBact, giornalista Gazzetta del Mezzogiorno6) Prof.ssa Maristella Gatto, Docente Universitario, autrice di numerose pubblicazioni7) Prof.ssa Silvana Kuhtz, Docente Universitario, autrice di numerose pubblicazioni8) Prof.ssa Annarosa Mangone, Docente Universitario, autrice di numerose pubblicazioni9) Dott.ssa Maddalena Milone, imprenditrice e scrittrice10) Prof.ssa Maria Teresa Paccione, docente e scrittrice11) Prof. Daniele Pegorari, Docente universitario, autore di diverse pubblicazioni12) Dott.ssa Maria Luisa Sgobba, Giornalista Mediaset, scrittrice13) Dott.ssa Enrica Simonetti, Giornalista Gazzetta del Mezzogiorno14) Prof. Giuseppe Solaro, Docente universitario, autore di numerose pubblicazioni15) Dott. Andrea Tedeschi, Giornalista Rai3Sulla base del rispetto dei criteri di valutazione, stabiliti dal Comitato Organizzativo e indicati nel relativo Bando:a) Aderenza al tema oggetto del concorso (l’abbraccio)b) Carica emotiva trasmessac) Originalità del contenutod) Stile e qualità letterariadopo un attento ed approfondito esame in forma rigorosamente anonima delle numerose e pregevoli opere pervenute, ha consegnato al Comitato Organizzativo le relative valutazioni che hanno consentito di stilare la graduatoria definitiva.Per la Poesia:1° classificato Puccetti Ginevra di Porcari provincia di Lucca per l’opera “L’abbraccio”2° classificato Domenico Calia, Luciano Magno, Lilia Spada, Magdalena Wawrzyl per l’opera “Abbracciati”3° classificato Fiorini Franco di Veroli provincia di Frosinone per l’opera “Voglio abbracciarti ancora”Per la Prosa:1° classificato Annarita Lisco per l’opera “Fortuna”2° classificato Francesco Minervini per l’opera “Volevano le mie lacrime”3° classificato Giorgio Rizzo di Palermo per l’opera “Un abbraccio lungo una vita”Premi speciali:Premio “Green Economy” da parte del Caffè della Sostenibilità dedicato alle economie ecosostenibili per la migliore opera che ha descritto l’abbraccio dell’uomo inteso come salvaguardia dell’ambiente: Romano Lazzaro di Salerno per l’opera “Echi naturali”Premio alla memoria di Enrico Signorile e dedicato al mare per la migliore opera che ha descritto l’abbraccio con il mare che simboleggia l’unione dei popoli: Giorgia di Lauro per l’opera “Prima che”Premio alla memoria di Dario Favia dedicato al disagio adolescenziale per la migliore opera che ha descritto l’abbraccio come cura terapeutica per contrastare e sconfiggere il disagio adolescenziale: Pierpaolo Favia per l’opera “Le parole uccidono, gli abbracci salvano”Premio “Octopus” alla memoria di Luigi Milillo dedicato alla migliore opera che ha evidenziato l’intensità emotiva di un abbraccio con la propria passione: Chiara Cannito con l’opera “La letterina di Mimì”;