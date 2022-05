Gli ucraini annunciano: "Colpita fregata russa", dubbi sul video

Dmitry Peskov sottolineando come la notizia del missile che avrebbe centrato la fregata Admiral Makarov provenga da fonti ucraine.

Nemmeno il Pentagono ha elementi che possano confermare che la fregata russa Makarov sia stata colpita dall'Ucraina. "E' tutto il giorno che ci stiamo lavorando ma al momento non abbiamo informazioni che corroborino queste notizie", ha detto il portavoce del Dipartimento della Difesa americana, John Kirby. Il Cremlino non ha alcuna informazione su navi russe colpite nel mar Nero. Lo afferma il portavocesottolineando come la notizia del missile che avrebbe centrato la fregata Admiral Makarov provenga da fonti ucraine.

KIEV - Le forze ucraine rivendicano di aver colpito la fregata russa: la perdita del suo gioiello più moderno sarebbe un colpo durissimo per la flotta di Mosca. Non ci sono tuttavia conferme dell'autenticità dei video che mostrerebbero la nave in fiamme.Queste fregate possono scortare altre navi e anche attaccare obiettivi a terra. Dopo l'affondamento dell'incrociatore Moskva, la flotta russa del Mar Nero era scesa a soli tre grandi navi combattenti, la migliore è proprio la nuova fregata missilistica Admiral Makarov.