DS4: la prova

Gli Esterni

Gli Interni

Il Test Drive

Il Listino Prezzi

GROTTAMMARE – DS presenta la nuova generazione della sua vettura media, la DS4. La nuova vettura francese, è disponibile con 2 Motori a Benzina (1200 da 130 cv, 1600 da 180 cv), 1 Motore Turbodiesel HDI 1500 da 130 cv, 1 Motore Plug-In Hybrid 1600 da 225 cv, negli allestimenti Business, Performance Line, Performance Line+, Trocadero, Rivoli, Cross Trocadero, Cross Rivoli.Esternamente la DS4 è una crossover media al contempo filante e personale. Il risultato è moderno e accattivante: si tratta di un’auto lunga 440 cm, alta 147 e larga 183. Il cofano è alto e lungo e sono molto caratterizzanti le lunghe luci diurne “a L”. La grande mascherina con trama tridimensionale si collega ai sottili fari a led. Nella fiancata si notano le grandi ruote perfettamente a filo della carrozzeria, le maniglie a scomparsa e i finestrini piccoli, che terminano a punta sottolineando la linea ribassata del tetto e il lunotto molto inclinato. Le luci posteriori sono sottili e collegate da una striscia che separa nettamente le parti superiore e inferiore del portellone.Internamente l’abitacolo elegante e raffinato, ha un design essenziale, con la plancia rivestita in morbida pelle ben raccordata ai pannelli delle porte, tanto da “abbracciare” visivamente il guidatore e il passeggero. Di alto livello le finiture e i materiali con lavorazioni di tipo artigianale. Il cruscotto è digitale e il sistema multimediale comprende lo schermo di 10,3” a centro plancia, sfogliabile facendo scorrere le dita. Per richiamare alcune delle funzioni principali c’è un altro display di 5” nella consolle, tattile e a comandi gestuali, che consente di attivare le funzionalità preferite con un semplice movimento della mano e riconosce la grafia preregistrata. Molto chiaro invece l’head-up display che proietta nel parabrezza, davanti agli occhi del guidatore e in una superficie di ben 21”, le informazioni più importanti, come la velocità, l’operatività dei sistemi di assistenza alla guida, i dati di navigazione e i messaggi di avvertimento, ma anche il titolo della canzone che si sta ascoltando o i dati della chiamata ricevuta. Comodi i sedili. I vani portaoggetti non sono pochi e permettono di avere spazio dove riporre qualsiasi oggetto.Ed ora il momento del test drive: la DS4 guidata è stata la E-Tense 225 cv Cross Trocadero da 47153 €. La nuova generazione della DS4 risponde ai nuovi canoni stilistici di casa DS: auto lussuose dalle forme avveniristiche, con ritrovati tecnologici all’avanguardia. La DS4 su strada ti coccola mentre la guidi, grazie a una qualità costruttiva eccelsa, a materiali e finiture di assoluto pregio, a una ottima maneggevolezza e agilità, a uno sterzo preciso e reattivo e a un cambio automatico fluido. La versione provata monta il motore Plug-in Hybrid da ben 225 cv. Questo motore, non solo è amico dell’ambiente e del portafoglio, grazie a irrisori costi di gestione ed emissioni, ma è anche molto amico di chi guida questa DS4 perchè, grazie alle sportive prestazioni assicurate dai ben 225 cv del sistema combinato Benzina + Elettrico, mettersi al volante è davvero emozionante e divertente.Infine il listino prezzi: si va da 31150 € della 1200 Business per arrivare a 42650 € della 1600 Cross Rivoli (Benzina); si va da 32650 € della 1500 HDI Business per arrivare a 40650 € della 1500 HDI Cross Rivoli (Diesel); si va da 41150 € della E-Tense Business per arrivare a 49150 € della E-Tense Cross Rivoli (Plug-In Hybrid).L’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria Citroen – Citroen Professional – DS Salon “San Benedetto Del Tronto” “Pieffe Auto Group” di Grottammare