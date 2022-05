Ed Sheeran e Ultimo insieme nel brano '2step'

MILANO - Ed Sheeran e Ultimo per la prima volta insieme nella versione italiana del brano di Ed “2step”, che esce domani, venerdì 6 maggio, su tutte le piattaforme musicali. Nel 2019 Ed Sheeran era a Roma per il suo concerto alla Stadio Olimpico e in quell’occasione ha conosciuto uno dei cantautori più importanti della scena musicale italiana: Ultimo.

Verso la fine dello scorso anno si sono incontrati di nuovo a Los Angeles e lì Ed gli ha proposto di scrivere una strofa per il nuovo singolo “2step”, la cui versione originale è contenuta nel suo ultimo album “=” (certificato PLATINO in Italia).

Ed ha voluto che Ultimo aggiungesse il suo tocco e la sua poesia alla canzone che contiene in sé molti dei temi che li accomunano, per creare una versione di “2step” che emoziona al primo ascolto.

Ultimo ed Ed Sheeran si sono incontrati virtualmente ieri sera in una diretta instagram dove hanno svelato qualche anticipazione della versione italiana del singolo.