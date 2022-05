Enit con il Ministero del Turismo presenta le campagne per il rilancio dell'immagine dell'Italia

MILANO - Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia parteciperà il 9 maggio alle ore 11 presso Palazzo Lombardia (39esimo piano – ingresso N1) alla conferenza stampa di presentazione delle campagne promosse da Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, per celebrare le eccellenze italiane e il rilancio dell’immagine della Penisola nel mondo.Alle campagne hanno aderito volti noti dello sport, della musica, del food, della cultura, dell'arte e dell'imprenditoria.Con l’occasione verranno presentate anche le cartoline digitali dell’Italia a Eurovision in collaborazione con la Rai: ogni esibizione avrà come sfondo una clip del Bel Paese.Insieme al Ministro Garavaglia, saranno presenti il presidente dell’Enit, Giorgio Palmucci, l’amministratore delegato, Roberta Garibaldi, il consigliere Enit Sandro Pappalardo, il direttore marketing Enit Maria Elena Rossi, il creative advisor Enit Paolo Iabichino, l'head of creative business Accenture Song Max Cremonini.Previsti i saluti del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del Presidente del Coni Giovanni Malagò.