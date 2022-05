Enna, due operai precipitano da ponteggio sull'A19: un morto e un ferito grave

ENNA - I due stavano lavorando su un tratto di autostrada da tempo chiuso al traffico per lavori, quando l'impalcatura su cui si trovavano è caduta per cause da accertare. Per Vincenzo Martorana non c'è stato nulla da fare, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il secondo operaio di 63 anni è stato trasportato all'ospedale di Enna. Le sue condizioni sarebbero gravi.