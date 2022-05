Rapina in banca nello Spezzino: quattro uomini in fuga

Secondo le prime testimonianze, i rapinatori sono rimasti dentro la filiale per 20 minuti. Si sono fatti consegnare prima i cellulari dai clienti e dai dipendenti e poi i soldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vezzano Ligure, della Compagnia di Sarzana e del nucleo investigativo del comando provincia della Spezia.

PRATI DI VEZZANO (LA SPEZIA) - É successo a Prati di Vezzano (Liguria) in una filiale Crédit Agricole. I malviventi hanno portato via un bottino di alcune migliaia di euro. Non si registrano feriti.